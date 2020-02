Turismo, Regione Piemonte torna alla Bit e presenta "FIL FOOD – Il gusto unisce l'Italia"

Valorizzare le risorse enogastronomiche è l'obiettivo di "FIL FOOD – Il gusto unisce l’Italia", il progetto interregionale lanciato alla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo. È stato presentato durante uno degli eventi conclusivi organizzati dalla Regione Piemonte, ritornata alla Bit dopo 6 anni, con uno stand di circa 200 metri quadrati, nel Padiglione 3, per la promozione del territorio. Il progetto, promosso e sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, coinvolge tredici Regioni italiane e ha come capofila il Piemonte. A illustrarlo sono stati gli assessori al Turismo di Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Emilia-Romagna. Promuovere la tradizione culinaria, mettendo in luce l'identità territoriale delle produzioni agroalimentari d'eccellenza, i gusti, la creatività, l'autenticità del cibo. È questo il filo conduttore che ha unito Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e il Piemonte per promuovere il patrimonio enogastronomico italiano. Presentata anche una guida con una selezione di piatti tipici, ricette originali, itinerari del gusto.