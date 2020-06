Turismo Italia: giugno con 10 milioni di presenze in meno

In Italia si contano più di 10 milioni di turisti italiani e stranieri in meno nel mese di giugno con un impatto drammatico su economia ed occupazione per il settore della vacanza Made in Italy in cui operano 612mila imprese con 2,7 milioni di lavoratori. E' quanto emerge dal bilancio della Coldiretti per il mese che tradizionalmente segna l'inizio dell'estate. Con un calo del 54% rispetto allo scorso anno quasi 4 milioni di italiani hanno rinunciato a prendere le ferie a giugno per le incertezze, le preoccupazioni e le difficoltà economiche generate dal coronavirus che - sottolinea la Coldiretti - ha bloccato anche gli arrivi della gran parte degli oltre 6 milioni di turisti stranieri che scelgono questo mese per pernottare lungo la Penisola. Indicazioni più incoraggianti ci sono per i prossimi mesi estivi sia per gli italiani tranquillizzati dall'andamento positivo della pandemia che - precisa la Coldiretti - per gli stranieri con la riapertura parziale delle frontiere a molti Paesi extracomunitari dal 1 di luglio con l'esclusione tra gli altri degli Usa. Un buco che non sarà colmato dai 34 milioni di italiani che hanno deciso di andare in vacanza nell'estate 2020 con un calo del 13% rispetto allo scorso anno secondo l'analisi Coldiretti/Ixè.

