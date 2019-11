Turismo, Istat: Boom 2018 con 428 mln presenze e 128 mln arrivi

di lrs

Milano, 27 nov. (LaPresse) - "Nel 2018, gli esercizi ricettivi italiani, con circa 428,8 milioni di presenze e 128,1 milioni di arrivi, hanno raggiunto un nuovo massimo storico, superando il picco già raggiunto nel 2017. Con una quota del 13,6% sul totale della Ue28, l'Italia è il terzo Paese in Europa per numero di presenze negli esercizi ricettivi, dopo Spagna e Francia". Lo sottolinea l'Istat in una nota.

