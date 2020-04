Truffa di mascherine in Puglia, denunciato imprenditore di Francavilla

Sequestri per oltre 700 mila euro

(LaPresse) Aveva venduto con pagamento anticipato circa 100 mila mascherine FFP3 dopo aver pubblicizzato i prodotti presentandoli come disponibili e già pronti per la spedizione. L'ennesima truffa delle mascherine che ha colpito oltre 100 tra farmacie, parafarmacie, associazioni di volontariato operanti sull’intero territorio nazionale, è stata smascherata dalla Guardia di finanza di Brindisi. Denunciato il titolare di una ditta di Francavilla Fontana (BR) che opera nel commercio all’ingrosso di imballaggi. Sequestrate le somme relative a tutti i bonifici eseguiti dalle vittime della truffa per un totale di oltre 700.000 euro.