Truffa all'Inps con assunzioni false: 392 denunciati

Quasi 400 denunciati nel Casertano dove 14 aziende hanno truffato l'Inps per tre milioni di euro: assumevano centinaia di lavoratori per poi licenziarli dopo poco, permettendo loro comunque di ottenere la disoccupazione. 392 denunce da parte della Finanza per truffa aggravata in un'indagine che copre i primi 5 mesi del 2019. Spesso i datori di lavoro erano a capo di società fittizie che aprivano e chiudevano le posizioni lavorative per veder erogato il sussidio.