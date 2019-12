Tromba d'aria a Lauria: gravissima 28enne

Divelto il tetto del PalaAlberti: la giovane, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Lagonegro, è in pericolo di vita. In tutto otto feriti

Tromba d'aria ieri sera a Lauria, nel Potentino. Una parte del tetto del PalaAlberti è stata divelta ed è finita su un capannone adiacente, adibito a palestra, dove si stavano allenando alcuni giovani: otto sono rimasti feriti, una ragazza di 28 anni è in gravissime condizioni: è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Lagonegro ed è in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona.

