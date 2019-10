Trieste, sparatoria in Questura: indagato non risponde ai magistrati

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Alejandro Augusto Stephan Meran, il 29enne dominicano che ieri ha ucciso nella Questura di Trieste l'agente scelto Pierluigi Rotta, 32 anni, e l'agente Matteo Demenego, di 30 anni. I magistrati, che ieri sera hanno interrogato l'indagato all'ospedale Cattinara, lo hanno dichiarato in stato di fermo con l'accusa di omicidio plurimo e tentato omicidio.

La tragedia ha sconvolto la città di Trieste e le forze dell'ordine, che si sono strette tutte intorno alla polizia in una giornata drammatica. Il sindaco, Roberto Dipiazza, ha proclamato una giornata di lutto cittadino, con i palazzi delle istituzioni listati a lutto. “Provo profonda tristezza", le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che stamani, in occasione delle celebrazioni per i 180 anni della linea ferroviaria Napoli-Portici, ha voluto ricordare ancora i due agenti esprimendo "affetto, riconoscenza e dolore". Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha fatto sapere che l'intera regione "si stringe attorno alle famiglie dei due agenti uccisi e si unisce al lutto cittadino proclamato dal sindaco di Trieste".

Ieri sera, all'Altare della Patria, commovente omaggio delle volanti a sirene spiegate per le due vittime. Pierluigi Rotta era originario di Pozzuoli e figlio di un poliziotto, mentre Matteo Demenego era di Velletri.

