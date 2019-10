Trieste, Fedriga: Legge speciale per contributo a famiglie agenti uccisi

di mad

Trieste, 11 ott. (LaPresse) - "I due giovani agenti di polizia hanno servito la nostra comunità, trovando la morte per colpa di un assassino. Con un provvedimento straordinario abbiamo voluto dimostrare che la nostra comunità non dimentica e, non solo simbolicamente, vuole essere vicina alle famiglie dei due poliziotti. Per questo, su mia proposta, la Giunta regionale ha approvato una legge speciale per dare un contributo di carattere economico a favore di chi, purtroppo, è stato colpito negli affetti più cari da questo drammatico evento". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, annunciando lo stanziamento di 100mila euro per ciascuna delle due famiglie dei due agenti di polizia, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi lo scorso 3 ottobre all'interno della questura di Trieste. La legge dovrebbe approdare in Consiglio regionale per l'approvazione il prossimo 22 ottobre.

