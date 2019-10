Trieste, 17enne accoltellato su Scala dei Giganti: fermato 15enne

Trieste, 14 ott. (LaPresse) - Un ragazzo di 15 anni di origine nordafricana è stato fermato a seguito dell'accoltellamento di un 17enne avvenuto la sera di sabato 12 ottobre sulla Scala dei Giganti a Trieste. Il 15enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, si trova in una comunità per minori perché indagato di tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Nel pomeriggio di ieri, il 15enne, ricercato poiché resosi irreperibile immediatamente dopo l'aggressione, si è presentato in questura confermando di avere accoltellato il giovane col quale aveva cominciato una discussione per futili motivi, per i quali sono in corso ulteriori accertamenti. Secondo quanto ricostruito, la vittima, di Cervignano (Udine), si trovava sulla Scala dei Giganti con un amico e, a un tratto, avrebbe cominciato una rissa con il 15enne sconosciuto.

