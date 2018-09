Addio al celibato finisce in tragedia a Treviso, rissa con i coltelli: un morto

Sono finiti nel sangue i festeggiamenti per un addio al celibato, la scorsa notte a Fontane di Villorba in provincia di Treviso. Per motivi ancora da accertare, è scoppiata una rissa tra due gruppi di persone: un ventenne dell'Est Europa è morto colpito da diverse coltellate. Gli operatori del 118 hanno provato a salvarlo ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sette i feriti, tre sono in gravi condizioni.

