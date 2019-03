Treviso, fumo dal motore per un Boeing 737 Ryanair

Sos all'aeroporto di Treviso. Dopo la fuoriuscita di fumo da un motore in atterraggio, per un Boeing 737 della Ryanair proveniente da Napoli è stato chiesto all'aeroporto 'Antonio Canova' di attivare il piano d'emergenza. Il volo, con a bordo 170 passeggeri, è atterrato comunque regolarmente attorno alle 8 stamattina. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo l'allarme lanciato dal pilota per una spia che segnalava una perdita d'olio da una turbina, come accertato dai pompieri. I passeggeri sono scesi normalmente dalla scaletta. E' stato reso disponibile un altro aereo.

