Trento, orso M49 di nuovo fuggito da recinto

di scp

Trento, 27 lug. (LaPresse) - Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha comunicato al Consiglio provinciale, riunito da stamattina per la discussione dell'assestamento di bilancio, di una nuova fuga dell'orso M49 dal recinto protetto del centro del Casteller, dove si trovava dalle prime ore del 29 aprile scorso. Il 28 era stato catturato in ottemperanza a un'ordinanza emessa a seguito delle ripetute incursioni dell'animale in baite e altri manufatti.

