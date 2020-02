Treno deragliato, procuratore Lodi: Lavori su scambio, forse connessione

di lrs/lcl

Lodi, 6 feb. (LaPresse) - "Il treno è andato a deragliare all'altezza di uno scambio, interessato da lavori di manutenzione, che doveva essere posto in una certa posizione ma non era". Lo ha detto il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, in conferenza stampa sull'incidente ferroviario di questa mattina all'altezza di Ospedaletto Lodigiano.

"Lo scambio sembrerebbe avere una qualche connessione con il verificarsi del fatto, dobbiamo ancora capire", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata