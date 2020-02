Treno deragliato, procuratore Lodi: Impatto motrice staccata con ostacoli

di lrs/lcl

Lodi, 6 feb. (LaPresse) - "La motrice si è staccata dal convoglio ed è andata poi ad impattare una serie di ostacoli e si è andata a fermare in una specie di casa per il rifugio di attrezzi delle Ferrovie dello Stato. La motrice era lanciatissima. Credo che ci sono dei dispositivi di sicurezza che intervengono in certi casi" per evitare impatti peggiori. Lo ha detto il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, in conferenza stampa sull'incidente ferroviario di questa mattina all'altezza di Ospedaletto Lodigiano.

