Treno deragliato, prefetto Lodi: Rete ferroviaria ben controllata

Milano, 7 feb. (LaPresse) - "Sulla nostra rete viaggiano ogni giorno milioni di persone, e non da ieri. È vero, abbiamo registrato la tragedia di Pioltello e oggi questa, ma la nostra rete è ben controllata". Lo ha detto il prefetto di Lodi Marcello Cardona intervistato dal Corriere della Sera.

"Lo verifico costantemente nei tavoli di coordinamento in prefettura - ha aggiunto Cardona - in un territorio come il Lodigiano che è attraversato dalle più importanti vie di comunicazione stradali e ferroviarie. Quello che è successo oggi è diverso. Io ho un'idea personale, e sono certo che non emergeranno disfunzioni della sicurezza in senso generale. Tutto è sempre migliorabile, ma oggi non è all'ordine del giorno un tema di carattere generale sulla sicurezza ferroviaria. Questo incidente va catalogato e studiato, dal punto di vista giudiziario in primis, in modo a sé stante".

