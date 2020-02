Treno deragliato, finite operazioni rimozione vagoni Frecciarossa

di lrs

Milano, 19 feb. (LaPresse) - Sono finite in anticipo rispetto al cronoprogramma le operazioni di rimozione dai binari dei vagoni del Frecciarossa 1000 Milano-Salerno, deragliato ad Ospedaletto Lodigiano all'alba del 6 febbraio scorso, in cui sono morti i due macchinisti. Lo fa sapere il giornale radio della Lombardia, secondo cui alle 11 è stata sollevata con i cavi d'acciaio l'ultima carrozza per poi essere sistemata all'interno del cantiere come tutte le altre. Oggi gli operai hanno recuperato anche del materiale finito intorno ai campi. Al lavoro anche i tecnici di Rfi e di aziende specializzate per il lavoro di ripristino della circolazione almeno su uno dei due binari. Presto nuove verifiche dei consulenti della procura e delle parti sullo scambio che avrebbe causato l'incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata