Treni ad alta velocità, si torna indietro: sì a distanziamento

Torna l'obbligo del distanziamento anche sui treni ad alta velocità dopo il via libera che aveva scatenato una ridda di polemiche. Il ministro della Salute Speranza nel primo pomeriggio ha firmato un'ordinanza per evitare gli assembramenti sui convogli considerando il nuovo aumento dei contagi nel Paese. "È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela", le parole di Speranza che ha accolto le preoccupazioni del comitato tecnico scientifico. "Proprio il distanziamento contribuisce alla sicurezza di questo mezzo di trasporto, che altrimenti -diventerebbe insicuro", aveva detto Walter Ricciardi, consulente di Speranza al ministero alla Salute.