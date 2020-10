Travolta dal camion dei rifiuti a Pozzuoli, l'autista non si ferma: arrestato

Una donna di 72 anni questa mattian intorno alle 7.40 è stata travolta in via Miliscola a Pozzuoli, nei pressi della rotonda Cavani, mentre stava attraversando la strada. Dai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona è emerso che a sbalzare via la donna è stato un camion della raccolta dei rifiuti della città di Pozzuoli. L'autista non si è fermato a soccorrerla. I carabinieri lo hanno individuato, fermato e portato in caserma e la sua posizione è al vaglio dei militari e dell'autorità giudiziaria. Lo si apprende da fonti dal comando provinciale di Napoli. Nelle prossime ore elementi utili all'indagine verranno anche dall'autopsia che verrà eseguita sulla salma della 72enne, posta sotto sequestro.

