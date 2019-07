Trasporti, Garante scioperi chiede intervento ministro Toninelli

di alm/ntl

Roma, 23 lug. (LaPresse) - L'Autorità di garanzia sugli scioperi chiede "l'eventuale intervento" del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sul fronte scioperi dei prossimi giorni. Secondo quanto si apprende, l'Autorità avrebbe contattato il ministero per spinge reverso la precettazione, nel caso in cui gli scioperi di domani e venerdì non subiscano i differimenti richiesti.

