Trapianto faccia, effettuato nuovo intervento con tessuti autologhi

di alm/dft

Roma, 25 set. (LaPresse) - "Come previsto dal protocollo e in attesa del nuovo trapianto, la paziente è stata sottoposta ad intervento di ricostruzione temporanea con trasferimento microchirurgico di tessuti autologhi (muscoli gran dorsale e serrato anteriore più innesto di cute della coscia); l'intervento è proseguito, senza alcuna difficoltà, dalle ore 21 del 24 settembre alle ore 2.00 del 25 settembre". È quanto si legge in una nota dell'ospedale Sant'Andrea di Roma riguardo alla donna di 49 anni sottoposta sabato trapianto facciale.

(Segue).

