Trapani, trovato cadavere 27enne scomparso a Marsala

di ect/mrc

Trapani, 9 apr. (LaPresse) - Il corpo senza vita di Gianni Genna, 27 anni, è stato trovato in contrada Ciavolotto a Marsala, in provincia di Trapani. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Del giovane non si avevano più notizie da sabato notte.

