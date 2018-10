Trapani, esplode chiavetta usb: poliziotto ferito alla mano

Un uomo in servizio presso la polizia giudiziaria in Procura a Trapani è rimasto ferito mentre inseriva una chiavetta usb in un pc.

La chiavetta era indirizzata a un avvocato che, insospettito, l'aveva consegnata alla polizia: è esplosa ferendo il poliziotto ad una mano. L'uomo è stato portato in ospedale a Marsala

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata