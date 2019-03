Trapani, scoperta loggia segreta: 27 arresti per corruzione, anche ex presidente Ars

Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Trapani, coordinati dalla procura trapanese, contro un vasto sistema corruttivo negli enti locali, quali il comune di Castelvetrano e l'Inps di Trapani. Sono 27 gli arresti in corso, in esecuzione di misura cautelare emessa dal gip di Trapani, mentre altre 10 persone sono indagate a piede libero per numerosi reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia, nonché per associazione a delinquere segreta. Tra gli arrestati numerosi esponenti politici e istituzionali della provincia di Trapani. Francesco Cascio, presidente dell'Assemblea regionale siciliana dal 2008 al 2012 eletto col Pdl, è finito ai domiciliari.

