Trapani, coniugi trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Una coppia di coniugi, marito e moglie, è stata trovata senza vita in un'abitazione di via Alcide De Gasperi a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Sono stati i vigili del fuoco a scoprire i due cadaveri. Sulle ragioni della morte indagano i carabinieri. Non è esclusa l'ipotesi omicidio-suicidio.

