Trapani, auto fuori strada su A29: morti 2 bambini. Video su Fb prima di schianto

Due bambini di 9 e 13 anni sono morti in un incidente sull'autostrada Trapani-Palermo A29, al chilometro 43 nei pressi di Alcamo (Trapani). Alla guida della vettura, una Bmw,finita fuori strada, il padre dei bimbi, rimasto gravemente ferito. L'incidente è accaduto ieri notte. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco. Su Facebook prima dell'incidente il padre dei minori deceduti avrebbe postato un video mentre era alla guida. E' in corso una indagine. Sotto la lente degli investigatori l'ipotesi di una distrazione e l'alta velocità. E anche il fatto che i tre, finiti sbalzati fuori dall'auto, non avrebbero avute allacciate le cinture di sicurezza.

