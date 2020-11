Tragedia nel torinese: uomo spara a moglie e figli e poi si uccide

La moglie e uno dei figli sono morti, la sorellina in gravissime condizioni

Omicidio-suicidio nel torinese, a Carignano, dove un uomo ha sparato alla moglie e ai figli e anche al cane. Poi ha rivolto l'arma verso se stesso e ha fatto fuoco. La moglie e uno dei figli sono morti in ospedale. Indagano i carabinieri, ancora ignote le motivazioni del gesto. La tragedia è avvenuta intorno alle 5:30 del mattino all'interno della villetta di famiglia. La donna è stata trovata già morta dai carabinieri che sono intervenuti allertati dai vicini: i due figli, due gemellini, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Regina Elena di Torino in gravissime condizioni. L'omicida, nonostante la pronta assistenza medica del 118, è morto dopo poco. La sorellina è in condizioni gravissime.





