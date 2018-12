Tragedia ad Ancora, Sfera Ebbasta: "Sono addolorato, stupido usare spay urticante in discoteca"

"Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo". Così in un post su Instagram il rapper Sfera Ebbasta commenta la tragedia costata la vita a 6 persone durante un suo concerto in provincia di Ancona. "Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime e a quelle dei feriti e proprio per rispetto di questi ultimi tutti gli impegni promozionali e gli instore dei prossimi giorni verranno cancellati", scrive il musicista.

"E' difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e il dolore di queste tragedie. Non voglio esprimere giudizi sui responsabili di tutto questo, vorrei solo che tutti quanti vi fermaste a pensare a quanto può essere pericoloso e stupido usare lo spray al peperoncino in una discoteca", aggiunge Sfera Ebbasta facendo riferimento all'ipotesi, confermata anche da alcuni testimoni, che all'origine della tragedia ci sia stato l'utilizzo di uno spray urticante.

"Grazie a tutte le persone, le ambulanze e le forze dell'ordine che hanno prestato soccorso durante la notte", scrive il rapper. "La musica - conclude il post - dovrebbe essere uno strumento che unisce le persone, speriamo che lo diventi davvero".

