Tragedia a Torino, bimba di pochi mesi muore con la testa incastrata tra 2 mobili

Dramma in casa a Torino. Una bimba di pochi mesi è morta dopo essere rimasta con la testa incastrata fra il capezzale del letto e un mobile. Non c'è stato nulla da fare per lei, nonostante la disperata corsa in ospedale. Era stata trovata priva sensi alle ore 20 circa, a Torino, da personale del 118, presso l'abitazione della nonna. Secondo i primi rilievi e ricostruzioni degli investigatori nella casa non erano presenti i genitori e la minore sarebbe stata lasciata incustodita sul letto perché la nonna si è recata in bagno. Al suo ritorno ha trovato la piccola, di origini marocchine, prona sul materasso con la testa incastrata tra il capezzale ed un mobile. La bambina è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Oltre Dora e la scientifica.



L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra tragedia, un incidente domestico che ha visto coinvolto un bimbo, sempre in Piemonte, e sempre in tenera età. Il piccolo di 3 anni era rimasto schiacciato da un pesante vaso che gli era caduto addosso mentre giocava nel cortile della casa della nonna situata a Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo. Il bambino è stato elitrasportato in ospedale in condizioni apparse subito gravi, ma non ce l'ha fatta ed è deceduto.

