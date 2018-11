Tragedia a Roma, cade dal quinto piano del palazzo: morta una bimba

Una bambina è morta a Roma dopo esser caduta dal quinto piano di un palazzo. È successo, in via Villa di Lucina, in zona San Paolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato colombo e il 118: inutili i tentativi di rianimare la piccola, che è deceduta sul colpo.

Ancora in corso i rilievi della polizia scientifica e le indagini che dovranno far luce sul motivo della tragedia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata