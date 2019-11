Traffico di droga sotto l'egida di Messina Denaro, tre arresti

Decine le perquisizioni in tutta Italia

I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani e militari del Gico del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Palermo, dalle prime ore dell’alba stanno dando esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti facenti parte di una più ampia associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti che ha operato sotto l’egida di cosa nostra siciliana e all’ombra del latitante Matteo Messina Denaro. Sono in corso in tutto il territorio nazionale decine di perquisizioni, che vedono impiegati oltre 100 carabinieri e finanzieri, supportati da unità cinofile, e riguardano abitazioni e luoghi nella disponibilità degli indagati.