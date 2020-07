Traffico, da oggi 'bollino rosso': 'bollino nero' l'8 agosto

Traffico da bollino 'rosso' per il weekend che si apre oggi, mentre è 'bollino nero' per la mattina di sabato 8 agosto. Lo indica il piano per l'esodo estivo 2020 messo a punto da Viabilità Italia. Nel dettaglio, i dati di traffico riferiti a questi ultimi due mesi - si legge nella nota di Viabilità Italia - suggeriscono contrassegnare con il 'bollino rosso" i fine settimana che si apre oggi, 24-26 luglio, e del 31 luglio-2 agosto prossimi. Il fine settimana del 7-9 agosto è quello in cui si prevedono i maggiori volumi di traffico, con una previsione di criticità da 'bollino nero' per la mattina di sabato 8 agosto. 'Bollino rosso' anche per gli ultimi due fine settimana di agosto, in cui si concentrerà il traffico di rientro.

