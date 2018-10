Torna il maltempo, attese piogge intense e temporali

La tregua è finita. Torna il maltempo. Nella notte fra mercoledì e giovedì è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà sull’Italia piogge intense, in particolare nel Nord-Ovest e sulle isole. Allerta meteo in Liguria, dove la criticità è stata prolungata fino a domani pomeriggio, ma anche in Campania e Friuli Venezia Giulia, dove ancora molte località si trovano senza corrente elettrica. Il ponte di Ognissanti sarà nel segno del maltempo.