Torino, uomo muore nella sala d'aspetto del pronto soccorso di Moncalieri

A dare l'allarme il familiare di un paziente, ora si indaga per capire le cause del decesso

Un uomo è morto nella sala d'aspetto del pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri (Torino) nella notte tra l'1 e il 2 maggio. L'episodio è riportato da La Stampa. Sul suo conto non si sa nulla e non si conoscono le generalità: non aveva documenti con sè.

Secondo quanto scrive il quotidiano l'uomo, forse un clochard, era arrivato all'ospedale 24 ore prima a bordo di un ambulanza. Ad avvisare il 118 erano stati alcuni clienti del centro commerciale 'Il Gigante di La Loggia', in provincia di Torino, che lo avevano visto seduto tra i cartoni fuori dal market. L'uomo era stato visitato e non gli si erano riscontrate patologie.

Era stato invitato ad aspettare ancora ma aveva deciso di andarsene firmando il foglio di dimissioni per poi tornare in sala d'attesa ore dopo. Al mattino, verso le 9, è stato visto immobile dal familiare di un paziente che ha chiamato i medici dopo avere tentato di scuoterlo. La procura ha disposto accertamenti medico legali per capire la causa del decesso.

