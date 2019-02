Torino, uomo accoltellato e ucciso in strada

Un uomo è stato ucciso a coltellate in strada a Torino. Il corpo senza vita è stato trovato verso le 11.45 in corso San Maurizio 81, nei pressi del lungo Po dei Murazzi. La vittima avrebbe tentato di fermare un'automobile all'angolo con via Napione e alcuni passanti lo hanno visto accasciarsi a terra.

Sono intervenuti i carabinieri, che seguono le indagini. La polizia locale ha recintato l'area per permettere i rilievi.

