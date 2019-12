Torino, un rosario per Salvini davanti al tribunale

Il leader della Lega non è presente all'udienza del processo che lo vede imputato di vilipendio alla magistratura

Un rosario davanti al Tribunale di Torino per Matteo Salvini, nel giorno della ripresa del processo che lo vede imputato del reato di "vilipendio all’ordine giudiziario". Ad organizzarlo il gruppo "I cinque sassi", nato su Facebook. "Siamo vicini a Salvini con la preghiera, l'unico politico che può fare del bene per l'Italia e gli italiani" ha detto la promotrice dell'iniziativa, Angela Ciconte. Il leader della Lega non è presente all'udienza.