Torino, uccide la ex moglie e fugge: spari anche contro la figlia, è grave

di scp

Torino, 10 giu. (LaPresse) - Il femminicidio avvenuto oggi a Volvera, nel Torinese, si è verificato nell'appartamento al primo piano in via Garibaldi 5. La donna uccisa, classe 1962, è stata raggiunta da spari da parte dell'ex marito sul balcone ed è morta. Colpita anche la figlia, classe 1991, con due spari al torace in casa. È ricoverata in gravi condizioni al Cto di Torino. Posti di controllo sono stati allestiti in tutta la provincia, col supporto di un elicottero in volo per cercare l'ex marito in fuga, da cui la donna aveva divorziato da quattro anni.

