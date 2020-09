Torino, uccide il figlio e si spara: lo aveva annunciato su Facebook

di ect

Milano, 21 set. (LaPresse) - Aveva annunciato con un post su Facebook che avrebbe ucciso il figlio di 11 anni, l'uomo di 47 che nella notte ha sparato al piccolo per poi togliersi la vita a Rivara, in provincia di Torino. "Andrea e il suo papà per sempre insieme...", ha scritto Claudio Baima Poma, operaio metalmeccanico, allegando diverse foto di padre e figlio. Nel lungo messaggio, pubblicato sul social poco prima di premere il grilletto, scarica parte della responsabilità sulla ex moglie, madre del bambino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata