Torino, ubriaca picchia i genitori: arrestata una 35enne

I carabinieri di Torino hanno arrestato per maltrattamenti una donna del luogo di 35 anni a Nichelino. Ubriaca, ha picchiato in casa i genitori di 63 e 66 anni. I due si sono rinchiusi in camera da letto e quando la figlia si è tranquillizzata sono andati in caserma a denunciare il fatto. I due hanno dichiarato che i comportamenti violenti della figlia si ripetevano ormai da almeno due anni. La donna è stata arrestata subito dopo le dichiarazioni dei genitori e portata in carcere.

