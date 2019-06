Torino, trovato un secondo cadavere nel Po: indagini in corso

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina nel Po a Torino. Al momento sono in atto le operazione di recupero e di identificazione del corpo. Sul posto insieme alla polizia anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Nella giornata di ieri era stato trovato nel fiume il cadavere di un 29enne originario delle Bahamas. Sono in corso accertamenti per capire se ci sia una connessione tra i due.

