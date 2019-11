Torino, trovato feto di 10-15 settimane in un'aiuola

di ect

Milano, 17 nov. (LaPresse) - Un feto di circa 10-15 settimane, riposto dentro un contenitore cilindrico, è stato trovato verso le 17.30 di domenica da un passante in un'aiuola di piazza Benefica a Torino. L'uomo, che era in giro con il cane, ha subito avvertito le forze dell'ordine. Sul caso indagano i carabinieri. Il feto era immerso nel barattolo in un liquido trasparente.

