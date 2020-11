Torino, trovato cadavere nelle campagne di Chivasso

(LaPresse) Rinvenuto dai carabinieri nelle campagne di Chivasso, in provincia di Torino, il cadavere di un uomo di carnagione chiara ed età apparente compresa tra i 30 e i 40 anni circa. Il corpo, scoperto da un agricoltore in transito, era in posizione supina, privo di documenti, e dovrà essere analizzato dal medico legale. Secondo Il medico legale, il cadavere non presenta visibili segni di violenza. Gli investigatori dell'Arma, in attesa dell'esame autoptico che accerti l'orario e la causa della morte, si stanno concentrando per identificare il giovane e capire se sia giunto sul posto da solo o il suo corpo sia stato abbandonato.