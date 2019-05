Torino, tre milioni all'Università per promuovere il ruolo dei cittadini nella transizione energetica

Come fare innovazione sociale partecipando alla transizione energetica: il progetto Comets, di cui l'Università di Torino è capofila, colmerà le lacune di conoscenza e partecipazione che caratterizzano il processo di transizione energetica dallo sfruttamento delle risorse fossili alle rinnovabili. Il progetto, che ha ricevuto un finanziamento di 3 milioni di euro attraverso il programma dell'Unione europea Horizon 2020, durerà 3 anni, fino ad aprile 2022. Comets, coordinato da Dario Padovan, sociologo del dipartimento di Culture, Politica e Società, vede la partecipazione di 12 partner provenienti da 8 Paesi europei: Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Estonia, Danimarca e Norvegia. Nei primi sei Paesi verranno condotti approfondimenti di indagine.

Nella transizione energetica - intesa come il processo di trasformazione dell'attuale sistema energetico basato sulle risorse fossili verso sistemi energetici che siano al contempo più sostenibili - deve essere riconosciuto e attribuito ai cittadini un ruolo centrale. Comets è focalizzato sullo studio delle iniziative di azione collettiva (CAIs) come forme di coordinamento tra cittadini per la produzione, distribuzione e acquisto di energia quali, ad esempio, cooperative, communities e gruppi d'acquisto. Oltre ad approfondire i motivi, le potenzialità, gli obiettivi e le barriere allo sviluppo delle CAIs, verrà quantificato il loro contributo, a livello europeo e nazionale, alla transizione energetica. Le informazioni raccolte durante il progetto aiuteranno a co-progettare e testare strumenti di supportoinsieme agli stessi partecipanti alle azioni collettive, ma anche alla comunità politica e scientifica. I principali risultati di Comets permetteranno a tutti questi attori di comprendere, promuovere e agevolare la mobilitazione della società civile, nonché garantire l'accettazione e la partecipazione al processo di transizione.

Comets si svilupperà lungo un percorso di ricerca che si struttura in tre step successivi: una raccolta di informazioni generale a livello europeo (inventory), un approfondimento di indagine attraverso un questionario (survey); una focalizzazione su casi di interesse attraverso casi studio (Case studies). Quattro gli obiettivi: rafforzare il ruolo dei cittadini come produttori e consumatori di energia; supportare la diffusione delle CAIs in tutta Europa attraverso un'esplorazione del contesto regolativo, finanziario, politico, culturale e tecnico, che caratterizza i diversi Paesi; fornire ai policy makers conoscenze utili e innovative sul funzionamento delle CAIs nel settore energetico; esplorare il potenziale delle CAIs per una loro ampia diffusione nel mercato energetico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata