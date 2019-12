Torino, tram investe pedone e lo uccide

Incidente mortale questa mattina nella periferia nord di Torino. Un tram ha investito una persona, morta sul colpo.

Da quanto si apprende, il tram della linea 4 percorreva corso Giulio Cesare in direzione Porta Palazzo mentre la donna stava attraversando il corso da via Ivrea. La manovratrice del tram è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco in stato di shock.

I tram della linea 4 limitano il servizio a piazza Derna, nel tratto abbandonato piazza Derna/Falchera un servizio navetta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata