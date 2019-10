Torino, torture nei confronti dei detenuti: arrestati 6 agenti penitenziari

di scp

Torino, 17 ott. (LaPresse) - Questa mattina il Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria ha eseguito un'ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torino, di arresti domiciliari per il reato di tortura nei confronti di 6 agenti di polizia penitenziaria in servizio nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Il provvedimento è stato emesso nell'ambito di un'attività d'indagine avente a oggetto "plurimi e gravi episodi di violenza", scrive la Procura, commessi nel carcere di Torino, nel periodo aprile 2017–novembre 2018 da parte di agenti penitenziari ai danni di persone detenute. L'attività investigativa ha tratto origine da una segnalazione della Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino, che era venuta a conoscenza di uno di quegli episodi in occasione di un colloquio con alcuni detenuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata