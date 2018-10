Torino, tensione tra attivisti 'No Tav' e imprenditori: la polizia presidia l'ingresso del Comune

Sale la tensione davanti al Comune di Torino. Esponenti del movimento no Tav partecipano al presidio delle associazioni di impresa contro l'ordine del giorno dei 5 stelle del consiglio comunale di Torino per chiedere lo stop alla costruzione della linea ad alta velocità Torino-Lione. E inizia anche qualche tensione a colpi di slogan: si alzano i toni. Un gruppo sventola bandiere no Tav: "La Valsusa non si abusa", intona. Un cordone di polizia presidia l'ingresso al Comune. A fronteggiarsi due manifestazioni in contemporanea: il presidio degli imprenditori a favore dell'alta velocità e gli attivisti no Tav. Fra i 'Sì Tav' anche esponenti del sindacato Cisl e di Forza Italia. I No Tav gridano slogan contro il sindacato e Fi: "Forza Italia, che ci stai a fare, in Val Susa fango da spalare".

Intanto, a Palazzo Civico a Torino si svolge un incontro fra i consiglieri comunali del M5s e i nove presidenti delle associazioni imprenditoriali torinesi che hanno organizzato un presidio contro l'ordine del giorno dei 5 stelle per lo stop alla Tav. L'odg viene poi discusso in Sala rossa nel pomeriggio. Le associazioni di impresa che hanno promosso la mobilitazione contro l'odg pentastellato per dire invece il loro 'sì' alla Tav sono Api Torino, Unione Industriale Torino, Amma, Ascom Torino, Confesercenti Torino, Confartigianato Torino, CNA Torino, Ance, Aniem Confapi Torino. I leader delle associazioni di impresa dovrebbero essere poi ricevuti anche dai capigruppo.

