Torino, tamponamento tra due tram: 14 feriti

L'incidente in corso Tassoni. I feriti non sono gravi.

Tamponamento fra due tram a Torino in corso Tassoni, all'angolo di piazza Bernini intorno alle 15.10. 14 persone sono rimaste ferite e soccorse dal 118. Nessuno, secondo la prima ricostruzione, è grave. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e cinque ambulanze, di cui quattro di base e una medicalizzata.

I due tram percorrevano corso Tassoni in direzione corso Regina Margherita, si sono scontrati poco dopo la rotonda di piazza Bernini. Un tram della linea 16 ha tamponato un tram della linea 10 fuori servizio. Quattordici in tutto i feriti: 2 al pronto soccorso dell'ospedale C.T.O. in codice giallo (compreso il manovratore del tram tamponatore), tutti gli altri in codice verde: 8 al Maria Vittoria, 3 al Martini, 1 al Mauriziano.

