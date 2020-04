Torino, tafferugli con polizia in Corso Giulio Cesare: gente scende in strada

Disordini in Corso Giulio Cesare a Torino, all'altezza del civico 45, tra alcuni residenti del quartiere e agenti della polizia di Stato. Le immagini riprese dai balconi e diffuse sui social da alcuni condomini della via mostrano i poliziotti che bloccano a terra almeno tre persone e le fanno salire sulle volanti. Alla scena erano presenti anche due camionette dell'esercito.

Secondo le notizie diffuse dalla questura, all'origine dell'azione vi sarebbe stata una rapina perpetrata alle 14.30 da due non italiani ai danni di una coppia di anziani e, una volta arrivata la prima volante, alcuni antagonisti dell'area anarchica si sarebbero riversati in strada a difesa degli stranieri per impedirne l'arresto.

