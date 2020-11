Torino, strage di Carignano: morte cerebrale per la bimba

Niente da fare neanche per Aurora, la bimba di due anni vittima insieme al gemellino e alla mamma del raptus del padre che ha sparato a tutta la famiglia, al cane e poi si è suicidato con un colpo esploso alla testa. La bimba, ricoverata al Regina Margherita di Torino, era apparsa subito in condizioni gravissime e oggi è subentrata la morte cerebrale. In questo momento è nelle ore di osservazione necessarie prima di constatare il decesso che, salvo segnali diversi, sarà dichiarato in serata.

