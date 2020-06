Torino, spara e uccide la moglie: caccia all'uomo

di scp

Torino, 10 giu. (LaPresse) - Un uomo ha sparato e ucciso la moglie a Volvera, nel Torinese. L'uomo è in fuga. L'episodio è avvenuto verso le 12.30 in via Garibaldi 5. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata