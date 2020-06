Torino, si è costituito l'uomo che ha ucciso la ex moglie e ferito la figlia

di scp

Torino, 10 giu. (LaPresse) - Braccato dai carabinieri che avevano circonda tutta la la zona, l'uomo che ha sparato alla ex moglie uccidendola e ha ferito la figlia a Volvera, nel Torinese, si è arreso presentandosi in caserma a Pinerolo (TO).

